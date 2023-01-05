Индонезия рассматривает использование карт российской системы «Мир»

Рассмотрение вопроса введения карт «Мир» индонезийскими банками может занять некоторое время. Отечественная платежная система уже работает во Вьетнаме, Турции и в странах СНГ. Также решается вопрос о введении «Мира» в венесуэльский банк. Об этом рассказал индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес, передает РИА Новости.