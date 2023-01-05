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Индонезия рассматривает использование карт российской системы «Мир»

Экономика
Индонезия рассматривает использование карт российской системы «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» могут использоваться в Индонезии в будущем. Над этим вопросом пока работают банки страны.

Рассмотрение вопроса введения карт «Мир» индонезийскими банками может занять некоторое время. Отечественная платежная система уже работает во Вьетнаме, Турции и в странах СНГ. Также решается вопрос о введении «Мира» в венесуэльский банк. Об этом рассказал индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес, передает РИА Новости.

На индонезийском острове Бали и в окрестностях сейчас живет порядка 40 тысяч россиян. Они пока находят способы совершать банковские операции.
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