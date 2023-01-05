Аналитик Пилипишин посоветовал заправлять автомобиль только на сетевых АЗС

Проблема некачественного топлива на АЗС остается актуальной. Однако, согласно данным Росстата, его доля в России снижается с каждым годом. Основными нарушителями являются мелкие заправки, а также те, которые выдают себя за сетевые. Доля нарушений среди крупных АЗС сейчас минимальна, поскольку у них присутствуют системы контроля качества, заключил эксперт.