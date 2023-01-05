Аналитик Пилипишин посоветовал заправлять автомобиль только на сетевых АЗС

Качество топлива на заправке без лабораторной экспертизы определить практически невозможно. Об этом РИА Новости рассказал аналитик НТИ «Автонет» Денис Пилипишин.
Пилипишин подтвердил, что произвести проверку качества бензина самостоятельно не получится. Поэтому, чтобы не заправить свой автомобиль плохим топливом, его необходимо покупать только на сетевых автозаправках.
Проблема некачественного топлива на АЗС остается актуальной. Однако, согласно данным Росстата, его доля в России снижается с каждым годом. Основными нарушителями являются мелкие заправки, а также те, которые выдают себя за сетевые. Доля нарушений среди крупных АЗС сейчас минимальна, поскольку у них присутствуют системы контроля качества, заключил эксперт.