Тайвань расширил запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию

Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило экономическое ведомство островной страны.
Ограничения касаются тех товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Министерство экономики Тайваня 4 января внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт.
Всего в обновленный список попали 52 наименования. Речь идет, в том числе, о веществах, связанных с ядерной энергетикой, химикатах, продукции машиностроения.
МИД Тайваня объявил о присоединении к международным экономическим санкциям против России в конце февраля 2022 года. Он пообещал поддерживать тесную координацию с США и другими странами.