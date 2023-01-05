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Тайвань расширил запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию

Политика
Тайвань расширил запрет на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию

Тайвань расширил ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. Об этом сообщило экономическое ведомство островной страны.

Ограничения касаются тех товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Министерство экономики Тайваня 4 января внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт.

Всего в обновленный список попали 52 наименования. Речь идет, в том числе, о веществах, связанных с ядерной энергетикой, химикатах, продукции машиностроения.

МИД Тайваня объявил о присоединении к международным экономическим санкциям против России в конце февраля 2022 года. Он пообещал поддерживать тесную координацию с США и другими странами.
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