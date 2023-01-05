Французский экспат разоблачил бесполезность санкций против россиян

Большинство россиян никак не ощущает санкционного давления или какого-либо дефицита. Об этом заявил французский экспат Александр, проживший в России 20 лет.
Порядка 85% россиян потребляет местные продукты, поэтому их хватает всегда. Однако среднему классу пришлось немного изменить структуру питания, передает телерадиокомпания RTL.
Россия — слишком большая страна, чтобы на нее могли повлиять санкции. Рынок заняли Китай, Турция и ОАЭ. Также развиваются отечественные компании.
Несмотря на то, что большие компании больше не работают в России, их сотрудникам все равно платят зарплаты. Безработица тоже не выросла в стране, так как российские работодатели берут в свои руки управление крупными компаниями.