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Белый дом: США усилят борьбу с незаконной миграцией с Кубы

Политика
Белый дом: США усилят борьбу с незаконной миграцией с Кубы

Профильные службы США усиливают меры по борьбе с незаконной миграцией с территории Кубы. Об этом на регулярном брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Усилением мер занимаются Таможенная и пограничная служба, Береговая охрана и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США. Среди прочего американские власти «работают с населением в регионе», отметил Кирби.

Журналисты также просили его прокомментировать возобновление работы визовых и консульских служб посольства США на Кубе. Но чиновник отказался о «говорить за Госдепартамент» в вопросах консульской политики.
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