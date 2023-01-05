Белый дом: США усилят борьбу с незаконной миграцией с Кубы

Профильные службы США усиливают меры по борьбе с незаконной миграцией с территории Кубы. Об этом на регулярном брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Усилением мер занимаются Таможенная и пограничная служба, Береговая охрана и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США. Среди прочего американские власти «работают с населением в регионе», отметил Кирби.
Журналисты также просили его прокомментировать возобновление работы визовых и консульских служб посольства США на Кубе. Но чиновник отказался о «говорить за Госдепартамент» в вопросах консульской политики.