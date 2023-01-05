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Читатели Bloomberg обвинили США в разжигании войны

Политика
Читатели Bloomberg обвинили США в разжигании войны

Американский пользователи прокомментировали материал профессора Нила Фергюсона, утверждающего, что Вашингтон открыто подталкивает общественность к началу Третьей мировой войны. Статью опубликовала газета Bloomberg.

«Действия России на Украине разоблачили мирового поджигателя войны — США», — заявил Jonh Muir II, добавив, что это является концом предполагаемой гегемонии Вашингтона.

По мнению пользователя ApqlA, Украину превращают в необитаемую страну. При этом страны западной Европы стремятся к замерзанию и резкому уменьшению производств. На фоне этого США процветают из-за кризиса. Комментатор Wpp105 выразил уверенность, что Россия никогда не начнет Третью мировую войну.
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