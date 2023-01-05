Читатели Bloomberg обвинили США в разжигании войны

По мнению пользователя ApqlA, Украину превращают в необитаемую страну. При этом страны западной Европы стремятся к замерзанию и резкому уменьшению производств. На фоне этого США процветают из-за кризиса. Комментатор Wpp105 выразил уверенность, что Россия никогда не начнет Третью мировую войну.