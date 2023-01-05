Дрон КНДР оказался в бесполетной зоне у офиса президента Южной Кореи

Один из беспилотных летательных аппаратов КНДР в декабре 2022 года вошел в бесполетную зону возле офиса президента Южной Кореи в центре Сеула. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на военных.
Источник указал, что БПЛА вошел ненадолго в северную часть зоны. Беспилотник не приблизился к ключевым объектам сферы безопасности.
Радиус бесполетной зоны составляет около 3,7 километра. После инцидента министр обороны Ли Чжон Соп доложил в среду президенту Юн Сок Елю об инциденте.
Пять беспилотных летательных аппаратов КНДР 26 декабря вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Один из них добрался до Сеула, остальные кружились у острова к западу от столицы. Южнокорейские военные не смогли их сбить.