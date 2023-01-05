Эндокринолог Майоров развеял мифы о сладостях и диабете

Многие убеждены, что если употреблять много сладостей, это может привести к диабету. Однако это не так, рассказал врач-эндокринолог Александр Майоров.
Риск возникновения диабета сильно растет, если у человека есть лишний вес и ожирение. Через ожирение проявляется диабет второго типа. Для развития этого заболевания необязательно есть сладкое, будет достаточно хлеба и колбасы, передает РИА Новости.
Если человек без лишнего веса будет есть много сладкого, риск развития диабета у него будет не выше, чем у того, кто придерживается принципов правильного питания. Есть диабет первого и второго типов. Первый относится к генетике, а второй связан с образом жизни.