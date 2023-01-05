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Fox: Байден поставил пользователей Twitter в тупик фразой соседа

Политика
Fox: Байден поставил пользователей Twitter в тупик фразой соседа

Президент США Джо Байден вновь озадачил американцев своим неоднозначным заявлением. Об этом сообщает Fox News.

Байден при посещении штата Кентукки выступил с речью. Он заявил, что лучшие дни США впереди. Президент привел в пример фразу своего соседа о том, что другие страны мира — это не «заплатка на наших джинсах».

Пользователи Twitter начали порассуждали о том, что же на самом деле подразумевал президент. Журналист RedState Базз Паттерсон с иронией отметил, что сегодня в номере «Что, черт возьми, сказал Джо Байден?».

Пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун заявил, что слова Байдена имеют смысл в случае, если «ваш мозг превратился в кашу». Обозреватель Townhall Кевин МакМахон указал, что фразу можно понять, если сосед действительно ее говорил.
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