Fox: Байден поставил пользователей Twitter в тупик фразой соседа

Президент США Джо Байден вновь озадачил американцев своим неоднозначным заявлением. Об этом сообщает Fox News.
Байден при посещении штата Кентукки выступил с речью. Он заявил, что лучшие дни США впереди. Президент привел в пример фразу своего соседа о том, что другие страны мира — это не «заплатка на наших джинсах».
Пользователи Twitter начали порассуждали о том, что же на самом деле подразумевал президент. Журналист RedState Базз Паттерсон с иронией отметил, что сегодня в номере «Что, черт возьми, сказал Джо Байден?».
Пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароун заявил, что слова Байдена имеют смысл в случае, если «ваш мозг превратился в кашу». Обозреватель Townhall Кевин МакМахон указал, что фразу можно понять, если сосед действительно ее говорил.