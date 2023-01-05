Певица Седокова вспомнила о неутомимости Павла Воли в постели

Российская певица Анна Седокова постоянно рассказывает подробности своей сексуальной жизни без какого-либо стеснения. Однако в этот раз она решила залезть в спальню к телеведущей Ляйсан Утяшевой и артисту Павлу Воле.
Седокова в одном из интервью пожаловалась, что ежедневные половые акты с ее мужем, баскетболистом Янисом Тиммой редко длятся менее двух часов. Певица хотела бы, чтобы иногда они были покороче.
Рассуждая о своей интимной жизни, бывшая солистка группы «ВИА Гра» заявила, что Ляйсан Утяшеву такой вряд ли может удивить. Ведь, по ее словам, про неутомимость Павла Воли в постели знают чуть ли не все.