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Певица Седокова вспомнила о неутомимости Павла Воли в постели

Шоу-бизнес
Певица Седокова вспомнила о неутомимости Павла Воли в постели

Российская певица Анна Седокова постоянно рассказывает подробности своей сексуальной жизни без какого-либо стеснения. Однако в этот раз она решила залезть в спальню к телеведущей Ляйсан Утяшевой и артисту Павлу Воле.

Седокова в одном из интервью пожаловалась, что ежедневные половые акты с ее мужем, баскетболистом Янисом Тиммой редко длятся менее двух часов. Певица хотела бы, чтобы иногда они были покороче.

Рассуждая о своей интимной жизни, бывшая солистка группы «ВИА Гра» заявила, что Ляйсан Утяшеву такой вряд ли может удивить. Ведь, по ее словам, про неутомимость Павла Воли в постели знают чуть ли не все.
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