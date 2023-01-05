PRIMPRESS: пенсионеры смогут получить бонус за переход на карту «Промсвязьбанка»

Акция действовала до 31 декабря. Но в банке решили продлить ее с 6 января. Тем, кто станет получать пенсию на карту «Промсвязьбанка», организация обещает единовременно выплатить по 1 тыс. рублей. Пенсионеры из силовых структур и военные пенсионеры могут рассчитывать на двукратный бонус.