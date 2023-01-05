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PRIMPRESS: пенсионеры смогут получить бонус за переход на карту «Промсвязьбанка»

Экономика
PRIMPRESS: пенсионеры смогут получить бонус за переход на карту «Промсвязьбанка»

Получающие выплаты на банковскую карту пенсионеры с 6 января могут рассчитывать на бонус за перевод пенсии на карту «Промсвязьбанка». Об этом PRIMPRESS рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Акция действовала до 31 декабря. Но в банке решили продлить ее с 6 января. Тем, кто станет получать пенсию на карту «Промсвязьбанка», организация обещает единовременно выплатить по 1 тыс. рублей. Пенсионеры из силовых структур и военные пенсионеры могут рассчитывать на двукратный бонус.

Для получения выплаты следует оформить пенсионную карту или взять уже имеющуюся, и перевести на нее получение пенсии. При выполнении всех условий, бонус поступит на карту на следующий месяц.
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