Десять человек стали жертвами крушения корабля в Нигерии

Крушение корабля случилось в акватории реки Нигер в штате Кебби на севере Нигерии. Жертвами происшествия стали десять человек. Этой информацией поделился портал AFP.
Во время инцидента на борту судна находилось примерно 100 пассажиров. В какой-то момент корабль разломился на две части.
Правительство Нигерии сообщило, что сотрудники экстренных служб спасли 80 человек. Тела десяти скончавшихся пассажиров достали из воды. При этом еще десять числятся пропавшими без вести. Согласно предварительной информации, трагедия произошла в связи с перегрузкой корабля. В Нигерии часто происходят инциденты по аналогичным причинам.