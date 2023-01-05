Десять человек стали жертвами крушения корабля в Нигерии

Правительство Нигерии сообщило, что сотрудники экстренных служб спасли 80 человек. Тела десяти скончавшихся пассажиров достали из воды. При этом еще десять числятся пропавшими без вести. Согласно предварительной информации, трагедия произошла в связи с перегрузкой корабля. В Нигерии часто происходят инциденты по аналогичным причинам.