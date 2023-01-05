Муж актрисы Юлии Ковальчук давал фанаткам надежду на отношения

Муж актрисы Юлии Ковальчук, музыкант Алексей Чумаков, не брезгует флиртом с другими девушками. В этом он признался на передаче «Светская хроника» на Пятом канале.
Чумаков вспомнил, как однажды решил пошутить, заявив одной из поклонниц, что брак для него ничего не значит и он готов рассмотреть разные предложения. После этого воодушевленная фанатка начала буквально преследовать музыканта, а сам артист понял, что немного перегнул палку.
Он подчеркнул, что на самом деле никто, кроме супруги, его интересует. Поэтому любые взгляды в сторону других женщин не значат ровным счетом ничего, резюмировал Чумаков.