Муж актрисы Юлии Ковальчук давал фанаткам надежду на отношения

Чумаков вспомнил, как однажды решил пошутить, заявив одной из поклонниц, что брак для него ничего не значит и он готов рассмотреть разные предложения. После этого воодушевленная фанатка начала буквально преследовать музыканта, а сам артист понял, что немного перегнул палку.