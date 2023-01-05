АПЛ «Пермь» получит гиперзвуковые «Цирконы» в 2026 году

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Пермь» проекта 885М сможет нести подводную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на близкий к ведомству источник.
Собеседник агентства отметил, что в конце 2024-го или начале 2025 года «Пермь» выйдет на испытания. Официально информация пока не подтверждена.
Подлодка проекта 885 первые выполнила испытательные пуски ракет «Циркон» 4 октября 2021 года. Испытания проводились в акватории Белого моря.
АПЛ «Пермь» — шестая по счету субмарина семейства «Ясень» проектов 885/885М. «Пермь» среди подлодок проекта 885М станет первым штатным носителем для «Цирконов».