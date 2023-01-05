МАК: причиной жесткой посадки А321 в Подмосковье в 2019 году стали чайки

Расследование велось три года. Инцидент с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем. После отрыва от взлетной полосы на высоте 0,6-1,2 метра самолет столкнулся со стаей чаек, масса каждой из которых составляет более 1,13 килограмм.