МАК: причиной жесткой посадки А321 в Подмосковье в 2019 году стали чайки

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование жесткой посадки самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в подмосковном Раменском в августе 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.
Расследование велось три года. Инцидент с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем. После отрыва от взлетной полосы на высоте 0,6-1,2 метра самолет столкнулся со стаей чаек, масса каждой из которых составляет более 1,13 килограмм.
Столкновение привело к механическим повреждениям обоих двигателей. Из-за невозможности продолжения полета пилотам пришлось посадить самолет вне аэродрома.