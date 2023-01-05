Автоэксперт Шапарин посоветовал зимой остужать машину, чтобы защитить ее от наледи

Защитить автомобиль от наледи зимой можно, соблюдая несколько простых правил. Например, его следует «остужать» после поездок, рассказал радио Sputnik вице-президент Национального автосоюза Антон Шапарин.
Это позволит избежать появления льда на поверхности автомобиля. Отсудить машину можно, ненадолго открыв все четыре окна, объяснил Шапарин. Защитить стекла поможет водоотталкивающий состав, а дворники лучше просто поднять, добавил автоэксперт.
Избежать обледенения замков и примерзания дверей можно с помощью смазки. Смазывать резиновые поверхности дверей следует силиконовой смазкой, а для замков лучше иметь запас WD-40, порекомендовал Шапарин.