Автоэксперт Шапарин посоветовал зимой остужать машину, чтобы защитить ее от наледи

Это позволит избежать появления льда на поверхности автомобиля. Отсудить машину можно, ненадолго открыв все четыре окна, объяснил Шапарин. Защитить стекла поможет водоотталкивающий состав, а дворники лучше просто поднять, добавил автоэксперт.