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Генсек ШОС Чжан Мин: Шанхайская организация продолжит способствовать миру на Украине

Политика
Генсек ШОС Чжан Мин: Шанхайская организация продолжит способствовать миру на Украине

Страны Шанхайской организации сотрудничества заинтересованы в создании всех необходимых условий для решения украинского кризиса. Кроме того, они продолжат прилагать все возможные усилия для борьбы с гуманитарным кризисом на Украине, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью РИА Новости.

Чжан Мин отметил, что организация с самого начала конфликта уделяла ему пристальное внимание и способствовала тому, чтобы все его стороны двигались навстречу друг другу и достигали мира дипломатическими средствами.

Он добавил, что все государства-члены ШОС разделают одну и ту же позицию по данному вопросу. Они продолжат всеми силами способствовать скорейшей деэскалации напряженности на Украине.
Украина шос Чжан Мин
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