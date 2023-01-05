Генсек ШОС Чжан Мин: Шанхайская организация продолжит способствовать миру на Украине

Страны Шанхайской организации сотрудничества заинтересованы в создании всех необходимых условий для решения украинского кризиса. Кроме того, они продолжат прилагать все возможные усилия для борьбы с гуманитарным кризисом на Украине, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью РИА Новости.
Чжан Мин отметил, что организация с самого начала конфликта уделяла ему пристальное внимание и способствовала тому, чтобы все его стороны двигались навстречу друг другу и достигали мира дипломатическими средствами.
Он добавил, что все государства-члены ШОС разделают одну и ту же позицию по данному вопросу. Они продолжат всеми силами способствовать скорейшей деэскалации напряженности на Украине.