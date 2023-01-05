Times: Сунак хочет разрешить британским компаниям увольнять бастующих работников

Премьер Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям судиться с профсоюзами и увольнять участвующих в стачках сотрудников. Об инициативе со ссылкой на источники сообщает The Times.
Меры будут включать ограничения на участие в забастовках работников ключевых профессий, включая железнодорожников, медицинских работников, учителей, пограничников и пожарных. Стачки будут признавать незаконными, если профсоюзы не смогут обеспечить присутствие на рабочем месте минимально необходимого числа представителей таких профессий.
Волна забастовок прокатилась по Великобритании на фоне роста инфляции с декабря прошлого года. В том числе бастовали железнодорожники, сотрудники служб скорой помощи и пограничного контроля, а также медсестры и почтальоны.