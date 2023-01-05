Новый сигнал светофора появится в России 1 марта

На светофоре с 1 марта 2023 года появится новый сигнал: белое изображение пешехода со стрелкой, которая показывает, что пешеходы по направлению движения имеют право переходить дорогу. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин.
Такой сигнал уже можно было заметить в других российских регионах. Его вводили в качестве эксперимента. Практика показала, что такой сигнал снижает вероятность аварии, поэтому его вводят по все стране, передает агентство «Прайм».
Отмечается, что вместе со стрелкой не вводятся новые правила, ведь автомобилисты и до этого уступали пешеходам. Она лишь дополнительно информирует.