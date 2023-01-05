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Экономист Иванова-Швец напомнила о графике индексации пенсий в 2023 году

Общество
Экономист Иванова-Швец напомнила о графике индексации пенсий в 2023 году

С 1 января каждого года в России индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Однако в 2023 году это не затронет ряд пенсионных выплат, отметила в беседе с «Праймом» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт напомнила очередность индексаций пенсий в этом году. Для тех, кто получает социальные выплаты, индексация традиционно произойдет с 1 апреля. Затем, с 1 августа, будет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Они также получат дополнительные баллы за страховые взносы.

И уже с 1 октября пенсии проиндексируют военным. Иванова-Швец успокоила, что без индексации никто не останется. Просто она пройдет по очередности, в соответствии со схемой, которая используется каждый год.
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