Вильфанд спрогнозировал сильные морозы в некоторых регионах России

Более чем в половине страны ожидаются холода. В период с 9 января в ЯНАО и Архангельской области прогнозируются морозы до 37 градусов, в Коми будет минус 39, в Карелии — минус 26, в Вологодской области — 33 ниже нуля, а в Санкт-Петербурге до минус 25, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.