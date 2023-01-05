Вильфанд спрогнозировал сильные морозы в некоторых регионах России

Морозы до 47 градусов установятся в европейской части России. При этом в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области ожидается до минус 53 градусов.
Более чем в половине страны ожидаются холода. В период с 9 января в ЯНАО и Архангельской области прогнозируются морозы до 37 градусов, в Коми будет минус 39, в Карелии — минус 26, в Вологодской области — 33 ниже нуля, а в Санкт-Петербурге до минус 25, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На северо-западе температура будет ниже нормы на 8-19 градусов, а на юге — на 7-11 градусов ниже нормы. В ХМАО и ЯНАО, по словам Вильфанда, будет до мину 47 градусов.