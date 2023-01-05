Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

FP: экс-гендира внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

Политика
FP: экс-гендира внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

Бывшего генерального директора главного управления французской внешней разведки Бернара Бажоле обвинили в соучастии в попытке вымогательства. Материал об этом опубликовало издание France Press со ссылкой на осведомленного собеседника.

Бажоле занимал должность главы внешней разведки Франции в период с 2013 по 2017 год. Его обвинили в произвольном посягательстве на личную свободу.

По информации собеседника издания, Бажоле участвовал в вымогательстве у предпринимателя Алена Дюмениля. Бизнесмен заявил, что сотрудник главного управления внешней разведки Франции требовал выплатить стране 15 млн евро. При этом пострадавшему угрожали и показывали снимки его родственников.
франция вымогательство бажоле
Военкоры ФАН
Лучшие в аду