FP: экс-гендира внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

Бывшего генерального директора главного управления французской внешней разведки Бернара Бажоле обвинили в соучастии в попытке вымогательства. Материал об этом опубликовало издание France Press со ссылкой на осведомленного собеседника.
Бажоле занимал должность главы внешней разведки Франции в период с 2013 по 2017 год. Его обвинили в произвольном посягательстве на личную свободу.
По информации собеседника издания, Бажоле участвовал в вымогательстве у предпринимателя Алена Дюмениля. Бизнесмен заявил, что сотрудник главного управления внешней разведки Франции требовал выплатить стране 15 млн евро. При этом пострадавшему угрожали и показывали снимки его родственников.