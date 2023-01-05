FP: экс-гендира внешней разведки Франции обвинили в попытке вымогательства

По информации собеседника издания, Бажоле участвовал в вымогательстве у предпринимателя Алена Дюмениля. Бизнесмен заявил, что сотрудник главного управления внешней разведки Франции требовал выплатить стране 15 млн евро. При этом пострадавшему угрожали и показывали снимки его родственников.