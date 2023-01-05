Более 60 раненных в Макеевке военнослужащих направят в Самару на лечение

Губернатор также ставил в ДНР медикаменты для лечения раненых. В Ростов-на-Дону он перевез необходимое обмундирование для военнослужащих и другие требуемые вещи. Азаров также намерен ходатайствовать о присвоении землякам о присвоении им наград.