Более 60 раненных в Макеевке военнослужащих направят в Самару на лечение

Порядка 60-70 военнослужащих, раненных в Макеевке, будут в ближайшие сутки направлены в самарский госпиталь. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Самарской области.
По итогам поездки губернатора региона Дмитрия Азарова в госпитали Ростова-на-Дону и Макеевки отмечается, что такие меры должны дать силы для скорейшего восстановления. Подчеркивается, что медики региона готовы к их приему.
Губернатор также ставил в ДНР медикаменты для лечения раненых. В Ростов-на-Дону он перевез необходимое обмундирование для военнослужащих и другие требуемые вещи. Азаров также намерен ходатайствовать о присвоении землякам о присвоении им наград.