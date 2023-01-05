ВГТРК назвала самый популярный фильм прошедшего года

ВГТРК назвала самый популярный фильм из всех художественных картин, которые появились в эфире в 2022 году. Вещательная компания поделилась этой информацией во время беседы с РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope.
Анализ проводился среди россиян старше четырех лет. Согласно его результатам, самой популярным среди всех художественных картин в 2022 году оказался предновогодний показ комедии «Иван Васильевич меняет профессию», который вышел 31 декабря на канале «Россия-1».
В список кинолент в прошлом году также попали «Конек-Горбунок» на канале «Россия», а также «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или с легким паром!» на Первом канале.