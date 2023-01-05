The Hill назвало главным риском для США возможную конфронтацию с Россией и Китаем

Помимо украинского кризиса и напряженности вокруг Тайваня специалисты опасаются возобновления конфликта между Северной и Южной Кореями, столкновения Ирана с Израилем, пограничных стычек между Индией и Китаем, индийско-пакистанской войны и американо-китайского конфликта в Южно-Китайском море.