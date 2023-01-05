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The Hill назвало главным риском для США возможную конфронтацию с Россией и Китаем

Политика
The Hill назвало главным риском для США возможную конфронтацию с Россией и Китаем

Издание The Hill выделило три главных внешнеполитических угрозы для США в 2023 году. На первом месте оказался риск вооруженной конфронтации с Россией и Китаем.

Эта угроза для американских экспертов более реальна, чем риск применения против США оружие массового поражения, говорится в публикации. На втором месте оказались локальные конфликты, способные перерасти в мировую ядерную войну.

Помимо украинского кризиса и напряженности вокруг Тайваня специалисты опасаются возобновления конфликта между Северной и Южной Кореями, столкновения Ирана с Израилем, пограничных стычек между Индией и Китаем, индийско-пакистанской войны и американо-китайского конфликта в Южно-Китайском море.

Третьей в списке угроз, по мнению внешнеполитических экспортов The Hill, оказались проблема распространения ядерного оружия и другие факторы. Например, изменение климата.
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