The Hill назвало главным риском для США возможную конфронтацию с Россией и Китаем

Издание The Hill выделило три главных внешнеполитических угрозы для США в 2023 году. На первом месте оказался риск вооруженной конфронтации с Россией и Китаем.
Эта угроза для американских экспертов более реальна, чем риск применения против США оружие массового поражения, говорится в публикации. На втором месте оказались локальные конфликты, способные перерасти в мировую ядерную войну.
Помимо украинского кризиса и напряженности вокруг Тайваня специалисты опасаются возобновления конфликта между Северной и Южной Кореями, столкновения Ирана с Израилем, пограничных стычек между Индией и Китаем, индийско-пакистанской войны и американо-китайского конфликта в Южно-Китайском море.
Третьей в списке угроз, по мнению внешнеполитических экспортов The Hill, оказались проблема распространения ядерного оружия и другие факторы. Например, изменение климата.