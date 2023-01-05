Вучич допустил, что 2023 год будет тяжелее прошлого

Новый год может быть тяжелее прошлого в связи со спадом европейской, американской и китайской экономик. Это предположение во время пресс-конференции выдвинул президент Сербии Александр Вучич.
Глава государства ожидает, что наступивший год на европейском и мировом уровне будет намного тяжелее прошлого. США находятся на спаде. В Китае падают показатели роста. Вашингтон и Европа приближаются к рецессии. Сербия является частью этой системы.
Ранее Вучич предсказал ухудшение обстановки в экономике Восточной и Центральной Европы. Причиной этого является увеличение стоимости энергетических носителей. В первую очередь речь идет о газе.