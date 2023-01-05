Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Киев стал «почетным лучшим городом» по версии Resonance Consultancy

Общество
Киев стал «почетным лучшим городом» по версии Resonance Consultancy

Украинский Киев получил звание «почетного лучшего города» по версии агентства Resonance Consultancy. Несмотря на конфликт с Россией, столица Украины продолжает получать инвестиции.

Среди преимуществ издание отметило низкую стоимость общественного транспорта, большое количество заведений и исторических памятников. Также считается, что в Киеве стала лучше инфраструктура, передает World's best cities.

Кроме того, в городе заменили автобусы и отремонтировали парки. Также наладилась ситуация с парковками и пешеходным дорожками. В обычном же рейтинге лучших городов на первой строчке оказался Лондон, а на второй — Париж.
киев рейтинг инфраструктура
Военкоры ФАН
Лучшие в аду