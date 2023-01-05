Киев стал «почетным лучшим городом» по версии Resonance Consultancy

Украинский Киев получил звание «почетного лучшего города» по версии агентства Resonance Consultancy. Несмотря на конфликт с Россией, столица Украины продолжает получать инвестиции.
Среди преимуществ издание отметило низкую стоимость общественного транспорта, большое количество заведений и исторических памятников. Также считается, что в Киеве стала лучше инфраструктура, передает World's best cities.
Кроме того, в городе заменили автобусы и отремонтировали парки. Также наладилась ситуация с парковками и пешеходным дорожками. В обычном же рейтинге лучших городов на первой строчке оказался Лондон, а на второй — Париж.