Читателей Le Point возмутило решение Макрона поставить Украине бронеавтомобили AMX-10RC

Комментатор Par Djill59 предположил, что Украина «получит одну или две шины» от боевых машин. Читатель с ником Par ORDRE PUBLIC призвал Макрона оказать помощь бизнесменам и пенсионерам, вместо того, чтобы тратить на Украину «сотни миллионов и военную технику». По его словам, французов ждут непростые годы.