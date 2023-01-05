Читателей Le Point возмутило решение Макрона поставить Украине бронеавтомобили AMX-10RC

Читателей газеты Le Point возмутило решение президента Франции Эммануэля Макрона отправить бронеавтомобили AMX-10RC на Украину.
Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал «расширить военную помощь» Киеву и передать легкие танки AMX-10RC. Французские читатели не разделили энтузиазм главы государства.
«Французы страдают, а Макрон дает, продолжает давать, дает», – посетовал читатель Par VIALARIN.
Комментатор Par Djill59 предположил, что Украина «получит одну или две шины» от боевых машин. Читатель с ником Par ORDRE PUBLIC призвал Макрона оказать помощь бизнесменам и пенсионерам, вместо того, чтобы тратить на Украину «сотни миллионов и военную технику». По его словам, французов ждут непростые годы.