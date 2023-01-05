Первая группа бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулась домой в сопровождении Евгения Пригожина

Евгений Пригожин проводил домой отработавших свой контракт с ЧВК «Вагнер» бывших заключенных. Всех их ранее наградили медалями «За отвагу». Раненые получили дополнительные награды.
Напоследок бизнесмен произнес долгую речь. Он рассказал о вреде алкоголя и прочих соблазнов, среди которых и тяга к адреналину.
«Кого-то я вижу последний раз, а с кем-то увидимся еще не раз. Помните о том, что жизнь подарила вам этот шанс. Вы с честью его не упустили, никто из вас ни разу не дал заднюю, защищали Родину, все были готовы погибнуть за эти 180 дней, и не было ни дня, который был бы легче чем все остальные. Теперь надо держать себя в руках», — заявил Пригожин.
Затем Евгений Пригожин поблагодарил бойцов и подчеркнул, что двери ЧВК «Вагнер» для них всегда открыты.