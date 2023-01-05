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Священник Отец Стахий: отсутствие бога в душе подталкивает человека к гороскопам

Общество
Священник Отец Стахий: отсутствие бога в душе подталкивает человека к гороскопам

Во время новогодних праздников люди часто прибегают к астрологическим прогнозам. Священник Отец Стахий рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему так происходит и чем это чревато.

Отец Стахий уверен, что человека, состоящего из души, всегда будет тянуть к духовным вещам. Если же богу не нашлось там места, то духовность будет заменяться различными суррогатами, наподобие гороскопов и других предсказаний.

Он сравнил астрологические прогнозы с поеданием пищевых отходов. Набивать желудок непонятно чем – это вредно и бессмысленно. Именно этим и пользуется Сатана, склоняющий потерявших веру людей на сторону магии и колдовства, заключил эксперт.
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