Министр культуры Украины Ткаченко предложил узаконить борьбу с улицами Пушкина

Глава минкультуры Украины Александр Ткаченко планирует узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в украинских населенных пунктах. Законопроект о «преодолении последствий русификации» уже направлен в Раду, заявил министр.
Ткаченко отметил, что инициативу одобрило правительство. Закон позволит законным способом продолжить «процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году».
Для этого документ установит порядок ликвидации российских памятников и топонимов на Украине и сократит «влияние российских нарративов», объяснил министр. Глава ведомства назвал установки «подальше от российских нарративов» и «подальше от Москвы» одним из секторальных трендов страны.