Министр культуры Украины Ткаченко предложил узаконить борьбу с улицами Пушкина

Для этого документ установит порядок ликвидации российских памятников и топонимов на Украине и сократит «влияние российских нарративов», объяснил министр. Глава ведомства назвал установки «подальше от российских нарративов» и «подальше от Москвы» одним из секторальных трендов страны.