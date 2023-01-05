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Министр экономики Румынии Спэтару опроверг статью WSJ об отправке вооружения Украине

Политика
Министр экономики Румынии Спэтару опроверг статью WSJ об отправке вооружения Украине

Министр экономики Румынии Флорин Спэтару заявил, что Бухарест не намерен предоставлять инвестиции для производства вооружений Киевом. Об этом он сказал в эфире Digi 24.,

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что оружейный завод в Румынии получит софинансирование от ФРГ для производства боеприпасов для Украины. Официальное подтверждение этому будет представлено в конце января.

Спэтару указал, что Румыния будет производить снаряды для покрытия необходимого запаса для министерства национальной обороны, а также для обеспечения запаса других стран НАТО. По его словам, цели обеспечить этими боеприпасами Украину нет.

Министр отметил, что заинтересована в этом, поскольку тоже нуждается в таких боеприпасах. Переговоры о сотрудничестве с Берлином направлены не только на производство боеприпасов, но и создание при партнерстве завода по производству пороха.
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