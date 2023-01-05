Пушков назвал формальностью критику Польши чествования Украиной Бандеры

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на празднование дня рождения Степана Бандеры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Пушков с иронией отметил, что возмущение Моравецкого «не стоят и ломаного гроша. По его словам, это не будет иметь каких-либо политических последствий. Такие заявления делаются лишь для «проформы».
Политического значения такого рода возмущения не имеют, подчеркнул сенатор. Власти Украины это знают, но не обращают внимания.
1 января на Украине под патронатом местных властей прошли мероприятия в честь Бандеры. Моравецкий выразил по этому поводу возмущение, напомнив о Волынской резне.