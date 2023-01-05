Кирби сообщил о продолжении переговоров по обмену заключенными между Россией и США

Чиновник отметил, что Вашингтон не будет публично вести переговоры по возможности обмена отбывающего наказание в России бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Однако американское правительство работает над его возвращением очень упорно и скоординировано, подчеркнул Кирби.