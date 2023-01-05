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Кирби сообщил о продолжении переговоров по обмену заключенными между Россией и США

Политика
Кирби сообщил о продолжении переговоров по обмену заключенными между Россией и США

США и Россия продолжают переговоры по обмену заключенными. Но американская сторона не хочет говорить о деталях диалога, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновник отметил, что Вашингтон не будет публично вести переговоры по возможности обмена отбывающего наказание в России бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. Однако американское правительство работает над его возвращением очень упорно и скоординировано, подчеркнул Кирби.

Гражданин США, Канады и Ирландии Пол Уилан осужден в России на 16 лет колонии строгого режима за шпионаж. Он отбывает наказание в Мордовии.
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