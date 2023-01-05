Волочкова появилась на Мальдивах одна, вопреки обещаниям взять возлюбленного

Недавно балерина приоткрыла завесу тайны и назвала личность своего возлюбленного. Им оказался предприниматель Дмитрий Дюран. Артистка поделилась, что они собираются отпраздновать ее день рождения на островах, а потом пожениться. Однако на Мальдивы она приехала одна.