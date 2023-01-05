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Волочкова появилась на Мальдивах одна, вопреки обещаниям взять возлюбленного

Шоу-бизнес
Волочкова появилась на Мальдивах одна, вопреки обещаниям взять возлюбленного

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы одна, несмотря на общения взять на отдых жениха. Об этом свидетельствуют фотографии из ее соцсетей.

Недавно балерина приоткрыла завесу тайны и назвала личность своего возлюбленного. Им оказался предприниматель Дмитрий Дюран. Артистка поделилась, что они собираются отпраздновать ее день рождения на островах, а потом пожениться. Однако на Мальдивы она приехала одна.

Подписчики балерины не упустили возможности подшутить. Комментаторы писали, что звезда выдумала историю о готовящейся свадьбе. Волочкова не оставила нападки без ответа и опубликовала фото, на котором жених в костюме Деда Мороза стоит под пальмой. Однако это оказался фотошоп.
анастасия волочкова замужество мальдивы
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