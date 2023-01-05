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Большинство пострадавших при обстреле в Макеевке бойцов отправили лечить в другие регионы

Армия
Большинство пострадавших при обстреле в Макеевке бойцов отправили лечить в другие регионы

Российских военных, которые пострадали при обстреле места временного размещения в Макеевке, отправили на лечение в другие российские регионы. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Медики сообщили, что пострадавшие бойцы были доставлены в госпитали оперативно. Это помогло оказать им нужную помощь своевременно.

Украинские войска нанесли удары ракетами HIMARS по месту временного размещения российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь. По пункту ударили четыре ракеты, еще две сбили системы противовоздушной обороны. При атаке погибло 89 российских солдат и офицеров.

Пушилин также заявил, что президент России Владимир Путин решил наградить шестерых бойцов, которые пострадали, спасая выживших после удара ВСУ. МО РФ собирает все данные о них.
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