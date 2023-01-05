Большинство пострадавших при обстреле в Макеевке бойцов отправили лечить в другие регионы

Украинские войска нанесли удары ракетами HIMARS по месту временного размещения российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь. По пункту ударили четыре ракеты, еще две сбили системы противовоздушной обороны. При атаке погибло 89 российских солдат и офицеров.