Большинство пострадавших при обстреле в Макеевке бойцов отправили лечить в другие регионы

Российских военных, которые пострадали при обстреле места временного размещения в Макеевке, отправили на лечение в другие российские регионы. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Медики сообщили, что пострадавшие бойцы были доставлены в госпитали оперативно. Это помогло оказать им нужную помощь своевременно.
Украинские войска нанесли удары ракетами HIMARS по месту временного размещения российских военных в Макеевке в новогоднюю ночь. По пункту ударили четыре ракеты, еще две сбили системы противовоздушной обороны. При атаке погибло 89 российских солдат и офицеров.
Пушилин также заявил, что президент России Владимир Путин решил наградить шестерых бойцов, которые пострадали, спасая выживших после удара ВСУ. МО РФ собирает все данные о них.