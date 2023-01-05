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Госдеп упрекнул Россию в большем количестве дипломатов в США

Политика
Госдеп упрекнул Россию в большем количестве дипломатов в США

Российских дипломатов в США больше, чем американских в России. Официальный представитель госдепа Нед Прайс призвал Москву к принципу взаимности.

Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на то же количество своих дипломатов в Москве, что и российских в США. Об это сообщает РИА Новости.

США надеется на прогресс в работе диппредставительств. Нед Прайс отметил, что работники постпредства при ООН в это число не включены.

Он добавил, что Россия ввела ограничение на число персонала в американских посольствах. Из-за этого миссии имеют ограниченные возможности. Кроме того, Москва запретила посольству США нанимать российских сотрудников.
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