Госдеп упрекнул Россию в большем количестве дипломатов в США

Российских дипломатов в США больше, чем американских в России. Официальный представитель госдепа Нед Прайс призвал Москву к принципу взаимности.
Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на то же количество своих дипломатов в Москве, что и российских в США. Об это сообщает РИА Новости.
США надеется на прогресс в работе диппредставительств. Нед Прайс отметил, что работники постпредства при ООН в это число не включены.
Он добавил, что Россия ввела ограничение на число персонала в американских посольствах. Из-за этого миссии имеют ограниченные возможности. Кроме того, Москва запретила посольству США нанимать российских сотрудников.