Сунак пообещал британцам улучшить их жизнь по пяти пунктам

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал жителям страны улучшить их жизнь по пяти пунктам. Материал об этом опубликовал телеканал Sky News.
По словам британского премьера, нужно в два раза уменьшить инфляцию, добиться роста экономики, сократить госдолг, сделать меньше очереди в больницах, а также лишить беженцев возможность пересекать госграницу через Ла-Манш.
Сунак также подчеркнул, что этот список обещаний будет фундаментом для возведения лучшего будущего и возвращения оптимизма, надежды и гордости Британии. Накопившиеся проблемы необходимо решать. Лондон не может прикрываться только последствиями пандемии COVID-19 и украинского кризиса.