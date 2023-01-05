Сунак пообещал британцам улучшить их жизнь по пяти пунктам

Сунак также подчеркнул, что этот список обещаний будет фундаментом для возведения лучшего будущего и возвращения оптимизма, надежды и гордости Британии. Накопившиеся проблемы необходимо решать. Лондон не может прикрываться только последствиями пандемии COVID-19 и украинского кризиса.