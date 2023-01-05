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Ле Пен: сотни французских предприятий обанкротились из-за действий властей

Политика
Ле Пен: сотни французских предприятий обанкротились из-за действий властей

Политика Елисейского дворца обернулась взрывным ростом цен на энергию, из-за чего сотни предприятий рискуют стать банкротами. С таким заявлением выступила глава «Национального Объединения» Марин Ле Пен в Twitter.

«Эти немыслимые счета могут задушить мелких производителей и независимых предпринимателей», – заявила она.

Политик отметила, что сложнее всего приходится пекарям и кондитерам. Огромное количество подобных предприятий уже либо прекратили свою деятельность, либо столкнулись с угрозой банкротства.

По словам Ле Пенн, такая ситуация обусловлена «неправильным политическим выбором в прошлом» в области энергетики. А украинский кризис только усугубил положение дел.
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