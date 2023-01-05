Белый дом: пакеты военной помощи Украине могут включать РСЗО HIMARS

США в ближайшие дни и недели намерены предоставить Украине новую военную помощь. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
Очередные пакеты военной помощи могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS. Кирби указал, что такие боевые действия будут продолжаться довольно долгое время, из-за чего Вашингтон продолжает оказывать Киеву помощь.
США снова будут это делать в ближайшие дни и недели, подчеркнул он. Американский чиновник подчеркнул, что новая помощь вполне может включать больше HIMARS в будущем.
Кирби прокомментировал нанесение украинскими войсками удара по Макеевке с помощью HIMARS в новогоднюю ночь. По его словам, установка дает в этой конкретной части Украины «огонь на большую дальность»