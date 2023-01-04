Как Гитлер в 1933: Соловейчик о планах Зеленского лишить мандатов «пророссийских» депутатов

В своих действиях Владимир Зеленский «идет по хорошо проверенным образцам» Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые состояли на службе у нацистов. Об этом в интервью ФАН заявил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.
Ранее общественное движение «Честно» сообщило, что 70 украинских депутатов приняли решение не ставить свою подпись под обращением к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку о лишении депутатских полномочий «пророссийских» парламентариев. До этого в Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий лишать мандатов местных депутатов от запрещенных партий.
«Честно говоря, глядя на все эти новости с Украины, я все больше убеждаюсь в том, что эта страна оказалась во власти нацистов, — признался Соловейчик. — Точно также, как сейчас лишают мандатов «неправильных» депутатов, гитлеровцы в 1933 году полностью зачистили Рейхстаг от оппозиционных им парламентариев».
По словам политолога, несмотря на нацистский террор, на выборах в немецкий парламент 5 марта 1933 года было немало голосов, отданных за коммунистов и социал-демократов.
«В результате сразу же после голосования Гитлер молниеносно лишил мандатов всех депутатов от коммунистической партии, — заявил аналитик. — Впоследствии, через несколько месяцев, мандатов также оказались лишены и представители социал-демократов в Рейхстаге».
Собеседник ФАН отметил, что в своих поступках Владимир Зеленский «идет по хорошо проверенным образцам» Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые «кормились с рук нацистов».
«Так что уже зарегистрированный в Раде законопроект о лишении депутатских полномочий «пророссийских» парламентариев будет принят со стопроцентной вероятностью, — подчеркнул Соловейчик. — Я в этом даже не сомневаюсь».
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