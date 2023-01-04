Корнилов заявил о невозможности «безопасного боя» за Запорожскую АЭС

В результате действий Украины в отношении Запорожской АЭС может возникнуть одна из крупнейших техногенных катастроф. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин заявил, что Украина должна силой вернуть себе контроль над Запорожской АЭС, поскольку «создание зоны безопасности на станции не представляется реалистичным».
«Для Украины очень важно взять контроль над этой атомной электростанцией, и ради этого она идет на серьезнейшие провокации, угрожающие безопасности АЭС, — заметил Корнилов. — Никакой иной логики в заявлениях Котина искать не стоит: Киев будет делать все, чтобы накалять ситуацию вокруг этого объекта».
Политолог подчеркнул, что боестолкновение за контроль над Запорожской АЭС не может быть безопасным для ее целостности.
«Риски для энергоблоков слишком велики, — заметил эксперт. — В результате действий Украины может возникнуть одна из крупнейших техногенных катастроф, которую видело человечество. Так что кое-кому в Киеве стоит 100 раз подумать, прежде чем начинать полномасштабные бои за Запорожскую АЭС».
Ранее ФАН писал, что с территории Запорожской АЭС не было сделано ни единого выстрела по Украине.