Фрегат «Адмирал Горшков» будет нести боевую службу с «Цирконами» и «Калибрами» в арсенале

Арсенал фрегата «Адмирал Горшков», отправляющегося на боевую службу, включает в себя не только гиперзвуковые «Цирконы», но и крылатые ракеты «Калибр».
С таким заявлением выступил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль. По его словам, экипаж фрегата готов к выполнению боевых задач, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«На фрегате загружен боекомплект ракет "Циркон", "Калибр", средств ПВО, торпедного вооружения и артиллерии», — отметил Крохмаль.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что «Адмирал Горшков» выполнит поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю, в ходе которого моряки отработают применение гиперзвуковых ракет.