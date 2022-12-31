Бразилию ждет изменение цен на топливо с новым директором Petrobras

Бразилиа, 31 декабря. Вступающий в должность исполнительный директор бразильской государственной нефтяной компании Petrobras заявил о планах изменить политику в отношении стоимости топлива. Об этом Жан Поль Пратис заявил в ходе интервью журналистам.
Новый директор Petrobras изменит ценовую политику компании, которая привязывает топливо к мировым ценам на нефть. При этом он подчеркнул, что инвесторам не о чем беспокоиться, так как стоимость горючего не будет полностью независима от рыночных цен.
«Ценовая политика Petrobras будет изменена, но не обязательно для того, чтобы нанести ущерб инвесторам. Она будет другой, потому что изменится политика страны», — подчеркнул Пратис, назначенный на должность 30 декабря новоизбранным президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Ожидается, что Пратис переключит внимание компании с глубоководного бурения на возобновляемые источники энергии. Он представит планы совету директоров Petrobras и населению Бразилии после вступления в должность в середине января.
«Я вижу Petrobras как компанию, которой необходимо смотреть в будущее и инвестировать в энергетический переход, чтобы удовлетворить потребности страны, планеты и общества в дополнение к долгосрочным интересам своих акционеров», — подчеркнул сенатор от Партии трудящихся (РТ).
Бразильский институт нефти (IBP) высоко оценил назначение Пратиса, заявив, что он «имеет обширное образование и солидный опыт работы в этом секторе в сочетании с большой способностью к диалогу».
Экономисты и инвесторы предупреждают, что планы новоизбранного президента Бразилии Лулы да Силвы по увеличению социальных расходов путем повышения потолка бюджета могут привести к росту государственного долга до рекордного уровня, инфляции и изменению денежно-кредитной политики.
Сенат Бразилии одобрил 7 декабря поправку к Конституции, предусматривающую увеличениепредела бюджетных расходов, однако он урезал изначальное предложение Лулы до 145 млрд реалов.