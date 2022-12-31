Врач Дроздова объяснила, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья

Советы, которые помогут россиянам провести новогодние выходные без неприятных последствий для здоровья, дала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
Специалист напомнила о технике безопасности при запуске фейерверков. Зрителям она посоветовала держаться на безопасном расстоянии от пиротехнического шоу. Также не следует оставлять без присмотра включенные электрические гирлянды, зажженные свечи и бенгальские огни, пишет aif.ru.
Во время прогулок на свежем воздухе важно тепло и удобно одеваться. Чтобы избежать травм при занятиях спортом, важно учитывать физическую форму.
Дроздова посоветовала сохранять режим и не прекращать прием лекарств, которые назначил врач. Также важно помнить о чувстве меры за новогодним столом.