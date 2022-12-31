Врач Дроздова объяснила, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья

Специалист напомнила о технике безопасности при запуске фейерверков. Зрителям она посоветовала держаться на безопасном расстоянии от пиротехнического шоу. Также не следует оставлять без присмотра включенные электрические гирлянды, зажженные свечи и бенгальские огни, пишет aif.ru.