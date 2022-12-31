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Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку и Макеевке

Армия
Украинская армия нанесла артиллерийские удары по Донецку и Макеевке

Подразделения ВСУ в очередной раз подвергли обстрелу из крупнокалиберной артиллерии Донецк и Макеевку, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечается, что обстрел со стороны украинских войск был зафиксирован в 18:35. По имеющейся информации, ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий со своих позиций в населенных пунктах Тоненькое и Орловка.

Подчеркивается, что обстрелу подверглись Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. Всего противник выпустил восемь снарядов калибра 155 миллиметров.
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