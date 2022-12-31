Около 30% жителей Киева остаются без света из-за аварийных отключений

Порядка 30% жителей Киева до сих пор остаются без света на фоне аварийных отключений электроэнергии в городе.
При этом водоснабжение и теплоснабжение работает в штатном режиме. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Также он отметил, что сейчас наблюдаются проблемы с работой метрополитена. Так, движение поездов по красной линии осуществляется не по всей ветке, а только от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». О возобновлении движения городские службы сообщат дополнительно.