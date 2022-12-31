Около 30% жителей Киева остаются без света из-за аварийных отключений

Также он отметил, что сейчас наблюдаются проблемы с работой метрополитена. Так, движение поездов по красной линии осуществляется не по всей ветке, а только от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». О возобновлении движения городские службы сообщат дополнительно.