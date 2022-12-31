Врач Леонид Дежурный рассказал, что делать при сильном алкогольном отравлении

Медицинский специалист утверждает, что в первую очередь необходимо удалить ядовитое вещество из организма отравившегося. Для этого нужно вызвать у него рвоту, надавив двумя пальцами на кончик языка. При этом подчеркивается, что пострадавший должен выпить большое количество воды, передает aif.ru. Дежурный предупредил, что вызывать рвоту у отравившегося, находящегося в бессознательном состоянии, запрещается.