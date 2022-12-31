Украинская армия нанесла удар по городу Первомайск в Луганской народной республике. Под огонь националистов попало здание местного госпиталя.
Как сообщили источники с места событий, ВСУ выпустили по медицинскому учреждению Первомайска, расположенного восточнее Попасной, не менее 12 ракет. Учитывая тот факт, что обстрел велся при помощи РСЗО HIMARS, можно судить, что удар по больнице не был случайностью и наносился целенаправленно.
В настоящее время на месте обстрела ведутся поисково-спасательные работы. Точное число жертв и пострадавших в результате украинского обстрела уточняется.
Украинская армия не впервые наносит удары по учреждениям здравоохранения на территории республик Донбасса. Несколько недель назад в ходе очередного обстрела Донецка под огонь националистов попали корпуса больницы имени Калинина и областная травматология, где находились сотни пациентов.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики. Кроме того были поражены позиционные районы ПВО ВСУ, а также ряд предприятий, где проводится ремонт и восстановление поврежденной военной техники киевских силовиков.