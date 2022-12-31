ВСУ ударили из HIMARS по госпиталю Первомайска в Луганской народной республике

Как сообщили источники с места событий, ВСУ выпустили по медицинскому учреждению Первомайска, расположенного восточнее Попасной, не менее 12 ракет. Учитывая тот факт, что обстрел велся при помощи РСЗО HIMARS, можно судить, что удар по больнице не был случайностью и наносился целенаправленно.