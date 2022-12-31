Гастроэнтеролог Садыков рассказал о последствиях выпитого с пеплом от бумаги шампанского

Традиция писать желание на бумажке, сжигать ее, а пепел выпивать с шампанским имеет широкое распространение в России. О последствиях такого ритуала предупредил врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Специалист напомнил, что сама бумага не предназначена для употребления в пищу. Неприятные последствия могут возникнуть, если ее кусочек окажется достаточно большим. Из-за этого человек рискует получить проблемы с пищеварением.
Так, медик рекомендовал писать желание на клочке белой бумаги маленького размера. Ее необходимо полностью сжечь, а небольшое количество пела не принесет большого вреда.
При этом важно следить за дозами употребляемого алкоголя. Людям, страдающим от проблем с ЖКТ, рекомендуется вовсе отказаться от шампанского, передает «Чемпионат».