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Гастроэнтеролог Садыков рассказал о последствиях выпитого с пеплом от бумаги шампанского

Общество
Гастроэнтеролог Садыков рассказал о последствиях выпитого с пеплом от бумаги шампанского

Традиция писать желание на бумажке, сжигать ее, а пепел выпивать с шампанским имеет широкое распространение в России. О последствиях такого ритуала предупредил врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков.

Специалист напомнил, что сама бумага не предназначена для употребления в пищу. Неприятные последствия могут возникнуть, если ее кусочек окажется достаточно большим. Из-за этого человек рискует получить проблемы с пищеварением.

Так, медик рекомендовал писать желание на клочке белой бумаги маленького размера. Ее необходимо полностью сжечь, а небольшое количество пела не принесет большого вреда.

При этом важно следить за дозами употребляемого алкоголя. Людям, страдающим от проблем с ЖКТ, рекомендуется вовсе отказаться от шампанского, передает «Чемпионат».
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